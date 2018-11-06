Чехи склонны доверять в первую очередь местным политикам

Эва Туречкова
06-11-2018
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Рейтинг доверия к президенту Чехии Милошу Земану в октябре снизился на четыре процентных пункта. По данным агентства по опросу общественного мнения CVVM, президенту доверяют 47 % респондентов. Коалиционному правительству Андрея Бабиша высказал доверие 41 % опрошенных, Палате депутатов в целом – лишь 31 % респондентов. Больше всего чехи склонны доверять представителям органов местного самоуправления, поддержку им выразили 58 %, а мэрам населенных пунктов – 57 %.

Политической обстановкой в стране доволен 21 % опрошенных, недовольство выразили две пятых респондентов. Опрос проводился с 13 по 26 октября текущего года.

 
 
 
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