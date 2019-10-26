Чехи, проживающие за рубежом, хотят подключиться к демонстрациям движения «Миллион мгновений для демократии»

Чехи из ряда по большей части европейских городов планируют подключиться в середине ноября к демонстрациям, которые организует в Чехии движение Milion chvilek pro demokracii ("Миллион мгновений для демократии"). Данная тема была поднята в ходе брюссельских дебатов во время встречи проживающих за рубежом чешских земляков с лидером этого движения Mикулашем Mинаржом.

Во встрече также приняли участие чехи, проживающие в Германии и Нидерландах, обсуждавшие планы своего участия в митинге протеста, запланированном по случаю 30-летия со дня отмечаемой в стране «бархатной» революции. Участники акции хотят обратить внимание на текущие политические проблемы.

«Мы хотим ознакомить с нашими представлениями о будущем, донести обществу, за что именно мы выступаем, а не только против чего», - сообщил информагентству ČTK Mинарж. По словам координатора движения Михаэлы Лебеда, «проект поддержали люди в 50 странах и почти в 200 городах».