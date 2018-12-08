Чехи проявляют активный интерес к возможности оплаты ночлега бездомным

Лорета Вашкова
08-12-2018
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Чешская «Армия спасения» (АС) и в нынешнем зимнем сезоне предлагает «ваучеры» Nocleženkа стоимостью в 100 крон, благодаря чему бездомный человек получает возможность переночевать и умыться в одном из центров этой благотворительной организации. Людям без крова здесь также раздают суп и теплые напитки, предлагая обсудить свою ситуацию с социальными работниками.

В течение нескольких последних недель «Армия спасения» продала уже 11 тысяч «ваучеров» - так называемых ноцлеженек. В проекте на данный момент принимают участие девять ночлежек АС, расположенных в разных чешских городах. Согласно предположению Министерства труда и социальных дел, озвученному по состоянию на 2016 год, в Чехии насчитывается более 68 тысяч человек без крыши над головой.

 
 
 
 
 
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