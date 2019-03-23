Чехи против директивы ЕС об авторском праве

Ирина Ручкина
23-03-2019
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В субботу, 23 марта, десятки людей присоединились к международному протесту против предстоящей реформы Европейского Союза по защите авторских прав в интернете. По мнению критиков, меры, которые Европарламент собирается утвердить на следующей неделе, приведут к цензуре и ограничениям свободы интернета и нанесут ущерб мелким СМИ. Их недовольство вызвали ограничения, касающиеся авторских прав.

Акция протеста прошла не только в Праге, но и в других городах, например, в Брно и Либерце. К протесту подключилась также чешская Wikipedia: страницы интернет-энциклопедии были заблокированы в течение целого дня.

 
 
 
 
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