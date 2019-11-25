Чехи примут участие в китайском космическом проекте

Ученые Италии, Чехии, Германии, Франции, Швейцарии и Польши в рамках программы Европейского космического агентства примут участие в китайском космическом проекте eXTP. Китайцы будут при помощи создаваемого европейскими учеными аппарата по изучению временных и поляриметрических характеристик рентгеновского излучения исследовать экстремальные астрофизические объекты, такие как черные дыры и нейтронные звезды.

Чешское министерство образования поддержит чешское участие на начальном этапе суммой 496 тысяч евро, сообщил пресс-секретарь Астрономического института Академии наук Павел Сухан.