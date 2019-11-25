Архив передач

Чехи примут участие в китайском космическом проекте

Эва Туречкова
25-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Ученые Италии, Чехии, Германии, Франции, Швейцарии и Польши в рамках программы Европейского космического агентства примут участие в китайском космическом проекте eXTP. Китайцы будут при помощи создаваемого европейскими учеными аппарата по изучению временных и поляриметрических характеристик рентгеновского излучения исследовать экстремальные астрофизические объекты, такие как черные дыры и нейтронные звезды.

Чешское министерство образования поддержит чешское участие на начальном этапе суммой 496 тысяч евро, сообщил пресс-секретарь Астрономического института Академии наук Павел Сухан.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 