Чехи предпочитают ездить на белых и серых автомобилях

Эва Туречкова
18-11-2018
Версия для печати
Подписаться на RSS

Наиболее востребованым цветом автомобилей в Чехии является белый. Большой популярностью пользуются также серые и синие машины. Выбор консервативных цветов во многом связан с фактом, что три четверти авто в стране - корпоративные.

Если судить по отдельным маркам, то в случае Ferrari лидирует красный, Maserati и Porsche покупают в черном цвете. Однако чаще всего чехи ездят на машинах Škoda серого цвета, белый в случае данного производителя - на втором месте.

Продажи новых автомобилей за период с января по октябрь текущего года составили 227 488 единиц, сообщает чешское информагентство ЧТК.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30