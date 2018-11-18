Чехи предпочитают ездить на белых и серых автомобилях

Наиболее востребованым цветом автомобилей в Чехии является белый. Большой популярностью пользуются также серые и синие машины. Выбор консервативных цветов во многом связан с фактом, что три четверти авто в стране - корпоративные.

Если судить по отдельным маркам, то в случае Ferrari лидирует красный, Maserati и Porsche покупают в черном цвете. Однако чаще всего чехи ездят на машинах Škoda серого цвета, белый в случае данного производителя - на втором месте.

Продажи новых автомобилей за период с января по октябрь текущего года составили 227 488 единиц, сообщает чешское информагентство ЧТК.