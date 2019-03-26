Чехи предпочитают бизнес в одиночку

Согласно статистическим данным, чехи предпочитают вести предпринимательскую деятельность в одиночку, без партнеров по фирме. По результатам анализа CRIF, две трети зарегистрированных в Чехии компаний имеют лишь одного владельца. В настоящее время в стране таковых насчитывается 313 тысяч. У 125 тысяч компаний – два собственника, три и более владельца имеются лишь у 55 тысяч фирм из полумиллиона.

Наибольшая концентрация фирм, сосредоточенных в единственных руках, наблюдается в Праге и Южноморавском крае.