Чехи предпочитают бизнес в одиночку

Эва Туречкова
26-03-2019
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Согласно статистическим данным, чехи предпочитают вести предпринимательскую деятельность в одиночку, без партнеров по фирме. По результатам анализа CRIF, две трети зарегистрированных в Чехии компаний имеют лишь одного владельца. В настоящее время в стране таковых насчитывается 313 тысяч. У 125 тысяч компаний – два собственника, три и более владельца имеются лишь у 55 тысяч фирм из полумиллиона.

Наибольшая концентрация фирм, сосредоточенных в единственных руках, наблюдается в Праге и Южноморавском крае.

 
 
 
 
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