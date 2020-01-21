Чехи пожертвовали на помощь животному миру Австралии почти 10 миллионов крон

На специальном счету в помощь пострадавшему от волны пожаров животному миру Австралии чехи перевели уже 9,7 миллиона крон, сообщил в своем аккаунте в Твиттере глава пражского зоопарка Мирослав Бобек. Фонд пожертвований был открыт 6 января. «Это 605 тысяч австралийских долларов. Такую сумму не удалось собрать даже в крупных государствах», - поблагодарил граждан Чехии Бобек.

Часть средств будет переведена на счета организаций Zoos Viktoriа и WIRES, остальные деньги будут направлены на финансирование программы по спасению коал.