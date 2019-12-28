Чехи потратят на празднование Нового года в среднем 88 евро

84% жителей Чехии собираются праздновать Новый год, при этом они потратят на покупку продуктов питания, алкоголя, пиротехники и украшений в среднем около 2,3 тыс. крон (около 88 евро), что на 16% больше, чем в прошлом году. Такие данные опубликовало агентство Nielsen Admosphere, проводившее опрос.
Большинство чехов (81%) отметят Новый год дома в кругу семьи, 4% респондентов сообщили о том, что планируют пойти в ресторан или клуб, доля тех, кто проведет свой отпуск за границей, не превысила 3%. Остальные 12% отметили, что пока не определились с планами на празднование Нового года.
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