Чехи потратили в 1-м полугодии в зарубежных интернет-магазинах на треть больше, чем в 2017 г.

Чехи тратят в зарубежных интернет-магазинах, включая бронирование жилья и авиабилетов, все больше средств. В первом полугодии 2018 года затраты в этом сегменте повысились по сравнению с прошлым годом более чем на треть и достигли 19,5 миллиардов крон (761 млн евро). Данные собраны Объединением по вопросам обслуживания банковских карт.

Средняя стоимость одной покупки в онлайн-магазине в последние годы уменьшилась и составила в 2017 г. 786 крон, тогда как в 2016 году равнялась 1095 кронам.

"Чешские магазины теряют заказчиков, которые все чаще делают покупки за рубежом. Следует при этом отметить, что довольно чаще покупатели обращают свои взоры на соседние с ЧР страны", - сообщил директор филиала региона Центральной и Восточной Европы общества PayPal.