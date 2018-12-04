Чехи потратили на книги 8 миллиардов крон

В прошлом году чехи заплатили за книги 8 миллиардов крон (сумма, включая НДС), что на 200 миллионов крон больше, чем в 2017 году. Агентство ČTK oб этом информировала Владана Дрвотова. Чешский книжный рынок, однако, в 2017 году замедлил рост на 2,5%, тогда как до того рост составил 4 процента.

В прошлом году также повысился объем продаж электронных книг и аудиокниг, в межгодовом сравнении на 14%. Впервые в истории Чехии было продано свыше одного миллиона электронных книг, которые, тем не менее, составляют всего лишь 1,5% всей выпущенной в ЧР книжной продукции.

Второй год подряд снижается число наименований выходящих в свет изданий, которых в настоящее время насчитывается более 15 тысяч. Несколько лет назад их было около 17 тысяч, как следует из аналитического отчета о состоянии чешского книжного рынка, составленного Союзом чешских книготорговцев и издателей (SČKN).