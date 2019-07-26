Чехи построят в Грузии новый городок

Чехи построят в Грузии вблизи Кобулети на берегу Черного моря новый городок, рассчитанный на десять тысяч жителей. Площадь населенного пункта – курортного комплекса с отелем, апартаментами, тремя сотнями домов, ресторанами, площадками для футбола и гольфа, в совокупности составит 400 кв. метров. Проект потребует инвестиций в размере более двух миллиардов крон.

Строительство доверено чешской компании H20 Group Либора Власака и начнется в 2020-м году. Инициаторами проекта Green Resort являются трое чехов и один словацко–грузинский предприниматель: Радек Бразда, Maрек Шак, Роман Вывода и Леван Шеразадишвили. Принадлежащая им фирма L&R Company уже построила на побережье Черного моря несколько жилых домов и в настоящее время строит другие объекты. Участие в проекте также принимает владелец сети гостиниц Pytloun Hotels Лукаш Пытлоун, который, возможно, и будет содержать в новом городке главный отель вместимостью до пятисот человек.

По данным Forbes.cz, программу Green Resort поддерживают власти Грузии и Аджарии, представители которых приняли участие в торжественном открытии проекта в первой половине июля. По словам премьера Грузии Мамуки Бахтадзе, проект станет жемчужиной целой области Черного моря и поможет Грузии занять лидирующее место в сфере туризма в этом регионе. Более подробная информация опубликована на сайте forbes.cz.