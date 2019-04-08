Чехи отвечали на вопрос, проживает ли в их стране слишком много иностранцев

Эва Туречкова
08-04-2019
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Половина населения Чехии считает, что доля проживающих в стране граждан других государств не выходит за рамки. В то же время, незначительно, но растет количество чехов, придерживающихся мнения, что в их стране находится слишком много иностранцев. По результатам опроса агентства CVVM, такой ответ дали 40 процентов опрошенных граждан.

Три четверти респондентов считают, что иностранцы могут находиться в Чехии в случае соблюдения ими определенных условий, шестая часть респондентов высказалась против долгосрочного пребывания на территории Чехии граждан других государств.

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