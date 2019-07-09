Чехи не довольны политической ситуацией в стране, утверждают аналитики CVVM

Недовольство чехов политической ситуацией в стране растет, сообщает агентство по изучению общественного мнения CVVM. Количество граждан, которые дают развитию событий на чешской политической сцене негативную оценку, в июне поднялся на восемь процентных пунктов и достиг 46 процентов. Обратного мнения придерживается пятая часть респондентов.

Наибольшим доверием граждан пользуются региональные политики, доверяют им 64 процента опрошенных. Президенту Милошу Земану высказали доверие 49 процентов респондентов, в то время как процент тех, кто главе государства не доверяет, поднялся до рекордных 48 процентов. Правительство поддерживают 39 процентов респондентов, Сенат – 33 процента, а Палате депутатов высказали доверие 29 процентов опрошенных.