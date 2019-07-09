Чехи не довольны политической ситуацией в стране, утверждают аналитики CVVM

Эва Туречкова
09-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Недовольство чехов политической ситуацией в стране растет, сообщает агентство по изучению общественного мнения CVVM. Количество граждан, которые дают развитию событий на чешской политической сцене негативную оценку, в июне поднялся на восемь процентных пунктов и достиг 46 процентов. Обратного мнения придерживается пятая часть респондентов.

Наибольшим доверием граждан пользуются региональные политики, доверяют им 64 процента опрошенных. Президенту Милошу Земану высказали доверие 49 процентов респондентов, в то время как процент тех, кто главе государства не доверяет, поднялся до рекордных 48 процентов. Правительство поддерживают 39 процентов респондентов, Сенат – 33 процента, а Палате депутатов высказали доверие 29 процентов опрошенных.

Статьи на ту же тему
Андрей Бабиш, Милош Земан и Ян Гамачек, фото: Иржи Овчачек

Спор из-за министра угрожает будущему правительства

В резиденции президента Чехии в Ланах состоялась встреча главы государства Милоша Земана, премьер-министра Андрея Бабиша и вице-премьера…
Фото: Александр Штайн, Pixabay / CC0

Цены квартир достигли потолка

Объемы продаж жилой недвижимости в Чехии сокращаются, но на цены квартир эта тенденция еще не повлияла. За первый квартал 2019 года…
Фото: Мартина Шнайбергова

Демонстрация на пражском Летенском поле

Вопросы и ответы
Далее об этом
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 