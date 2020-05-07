Чехи начинают планировать летние заграничные отпуска

Чехи снова начали проявлять интерес к загранпоездкам. Как сообщает турагентство Invia, наибольшим спросом в условиях коронавируса пользуются Болгария, Австрия, Египет, Турция и Греция. Клиенты заказывают туры на июль, август и сентябрь.

По словам директора туроператора CK Alexandria, заказчики интересуются, но покупать туры пока решаются далеко не все. Ключевым остается вопрос, когда государство снова откроет границы и отменит запрет выезда за рубеж, введенный в связи с пандемией коронавируса.

По более ранним высказываниям главы внешнеполитического ведомства Чехии Томаша Петршичека, граждане Чехии смогут начать путешествовать с июля текущего года.

Болгария, Венгрия и прибалтийские государства станут доступными с июля, а Хорватия, Греция, Канада, Австралия, Япония и Словакия обещали открыть границы для чешских туристов в августе.