Чехи начали патрулировать небо над странами Балтии

Эва Туречкова
02-09-2019
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Чешские пилоты в понедельник в Эстонии приняли участие в торжественной церемонии, во время которой на их плечи официально легла ответственность за оборону воздушного пространства стран Балтии. Вместе с чехами небо Эстонии, Латвии и Литвы патрулируют военнослужащие Дании и Бельгии. Чехи на эстонской авиабазе «Эмари» сменили коллег из Великобритании.

Истребители JAS-39 Gripen следят за балтийским воздушным пространством в рамках комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО (NATINAMDS).

 
 
 
 
 
 
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