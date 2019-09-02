Чехи начали патрулировать небо над странами Балтии

Чешские пилоты в понедельник в Эстонии приняли участие в торжественной церемонии, во время которой на их плечи официально легла ответственность за оборону воздушного пространства стран Балтии. Вместе с чехами небо Эстонии, Латвии и Литвы патрулируют военнослужащие Дании и Бельгии. Чехи на эстонской авиабазе «Эмари» сменили коллег из Великобритании.

Истребители JAS-39 Gripen следят за балтийским воздушным пространством в рамках комплексной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО (NATINAMDS).