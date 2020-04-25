Чехи и поляки устроили пикет за открытие совместной границы

Жители г. Чешски-Тешин и польского Тешина в субботу устроили совместный пикет с целью добиться открытия государственной границы. Города разделяет лишь река Ольше. Меры по борьбе с коронавирусом затрудняют жизнь семьям, члены которых проживают по разные стороны границы. «Мы – один город», - сообщила мэр Чешского-Тешина Габриэла Гржебачкова. В акции приняли участие несколько десятков человек.

Наибольшие трудности испытывают поляки, которые после закрытия Польшей границы остались в Чехии, чтобы не потерять рабочее место.

Подобный протест прошел также на польско-немецкой границе, в польском городе Згоржелец.