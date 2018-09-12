Чехи доживают, в среднем, до 78 лет и 9 месяцев

Средняя продолжительность жизни в Чехии за последние пять лет увеличилась на год, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Чехи теперь живут, в среднем, 78 лет, 9 месяцев, одну неделю, 7 часов и 12 минут. Продолжительность жизни у мужчин ниже - 76 лет. Начиная с начала 21 века, резко снижается количество случаев преждевременной смерти из-за инфаркта, инсульта, а также в результате заболеваний раком и сахарным диабетом.

Главными факторами риска в настоящее время являются чрезмерное потребление алкоголя, курение, а также ожирение. По данным ВОЗ, избыточный вес - у половины населения Европы.