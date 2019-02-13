Чехи дали самую высокую оценку отечественной экономике за последние 23 года

Экономическое развитие Чешской Республики отрицательно оценивает лишь 20% опрошенных, а положительно преобладающее число жителей страны, 78%. Это самый высокий показатель за последние 23 года. Данные предоставлены на основе опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения Академии наук (CVVM).

Чехи оценивали в рамках опроса также уровень экономического роста еще девяти государств, по большей части Центральной Европы, определив на первое место в этом рейтинге Германию, на второе Австрию, на третье Чехию. На последнем месте оказалась Румыния.