Чехи дали самую высокую оценку отечественной экономике за последние 23 года

Лорета Вашкова
13-02-2019
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Экономическое развитие Чешской Республики отрицательно оценивает лишь 20% опрошенных, а положительно преобладающее число жителей страны, 78%. Это самый высокий показатель за последние 23 года. Данные предоставлены на основе опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения Академии наук (CVVM).

Чехи оценивали в рамках опроса также уровень экономического роста еще девяти государств, по большей части Центральной Европы, определив на первое место в этом рейтинге Германию, на второе Австрию, на третье Чехию. На последнем месте оказалась Румыния.

 
 
 
 
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