Чехи дали оценку социальной политике государства

Социальную политику Чехии положительно оценивают 40 процентов населения страны старше 15 лет. Обратного мнения придерживается половина чехов и чешек.

Шестьдесят процентов опрошенных удовлетворены состоянием образования и здравоохранения. В то же время, две трети чехов считают недостаточной поддержку со стороны государства при решении жилищных вопросов, а размер пенсий не удовлетворяет 72 процента респондентов. Более половины опрошенных дали отрицательную оценку государственной помощи семьям с детьми.

Опрос провело агентство CVVM.