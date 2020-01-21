Архив передач

Чехи дали оценку социальной политике государства

Эва Туречкова
21-01-2020
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Социальную политику Чехии положительно оценивают 40 процентов населения страны старше 15 лет. Обратного мнения придерживается половина чехов и чешек.

Шестьдесят процентов опрошенных удовлетворены состоянием образования и здравоохранения. В то же время, две трети чехов считают недостаточной поддержку со стороны государства при решении жилищных вопросов, а размер пенсий не удовлетворяет 72 процента респондентов. Более половины опрошенных дали отрицательную оценку государственной помощи семьям с детьми.

Опрос провело агентство CVVM.

 
 
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