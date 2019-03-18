Чехи дали наивысшую за 15 лет оценку социальной поддержке семьям с детьми со стороны правительства

Социальная поддержка, которую правительство оказывает семьям с детьми, получила самую высокую с 2004 года оценку. Такие данные приводит Центр по исследованию общественного мнения, который 15 лет начал проводить подобные соцопросы.

56% респондентов оценивают социальную помощь семьям с детьми как «достаточную», 32% – как «недостаточную». Менее всего пользуется поддержкой введение единых для всех пособий на ребенка. Большинство опрошенных выступает за введение гибкого рабочего графика или неполного рабочего дня для родителей с маленькими детьми.