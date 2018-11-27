Чехи будут учиться у израильтян, как более экономно использовать водные ресурсы

Эва Туречкова
27-11-2018
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Чешская Республика и Израиль наладят более тесное сотрудничество в области использования водных ресурсов и сортировки мусора, сообщил во вторник после подписания соответствующего межправительственного договора с израильскими коллегами министр по охране окружающей среды Рихард Брабец.

Брабец прибыл в Израиль в рамках делегации, сопровождающей в эту ближневосточную страну президента Милоша Земана. Рабочие встречи со своими израильскими партнерами проходят также у министра промышленности и торговли Марты Новаковой, главы министерства регионального развития Клары Досталовой и министра культуры Антонина Станека.

 
 
 
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