Чехи брали интернет-магазины штурмом в черную пятницу

Затраты чехов в масштабной распродаже на прошлой неделе, известной как «черная пятница», достигли рекордного уровня в истории страны и в совокупности составили 4,2 млрд крон (свыше 164 млн евро). В межгодовом сопоставлении граждане потратили на 19% больше, чем в 2017 году. Показатель также более чем вдвое превышает уровень расходов населения в другие недели года, как следует по данным чешской Ассоциации по вопросам электронной коммерции.

Одновременно можно предположить, что только в минувшую пятницу доходы интернет-магазинов повысились на 300 процентов по сравнению с другими днями, информировал исполнительный директор ассоциации Ян Ветышка. «Черная пятница» традиционно считается началом сезона предрождественских распродаж.