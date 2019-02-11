Чехи больше всего доверяют М. Земану, а А. Меркель, Д. Трамп и В. Путин вызывают недоверие

Согласно данным Центра по исследованию общественного мнения, наибольшим доверием среди видных фигур мировой политической сцены у чехов пользуется глава их собственной страны Милош Земан (50%). Второе и третье места заняли президент Словакии Андрей Киска (44%) и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (34%). Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй доверяет 32% респондентов, президенту Франции Эмманюэлю Макрону – 31%.

Среди политиков, не вызывающих большого доверия, оказались канцлер Германии Ангела Меркель (21%), президент США Дональд Трамп (20%) и президент России Владимир Путин (19%). Последние строчки рейтинга заняли лидер Северной Кореи Ким Чен Ын (3%) и руководитель Ирана Али Хаменеи (2%). Опрос проводился в начале декабря 2018 года.