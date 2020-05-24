Чехам разрешили забрать автомобили в аэропортах Польши

Четыре десятка чехов смогли в воскресенье, спустя два месяца после закрытия совместной границы с Польшей, забрать на парковках аэропортов в Варшаве, Катовицах, Кракове и Вроцлаве свои автомобили, оставленные там во время поездки за рубеж перед началом эпидемии коронавируса.

На данный момент, чешско-польская граница остается закрытой. Благодаря договоренности внешнеполитических ведомств обоих государств, чехам не пришлось предъявлять тест на коронавирус. За недобровольно припаркованные автомобили не придется платить сверх оплаченной суммы, сообщает ЧТК со ссылкой на МИД Чехии.