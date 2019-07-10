Чехам, попавшим в детстве в долговую петлю, могут предоставить облегченный режим выплат

Катерина Айзпурвит
10-07-2019
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Нижняя палата парламента ЧР единогласно поддержала проект поправки к закону, благодаря которой люди, попавшие в детстве в долговую петлю, получат шанс на уплату долгов в облегченном режиме. В случае выполнения определенных условий они смогут избавиться от долгов через три года после подачи соответствующего заявления.

Утвержденная парламентом новелла вводит облегченный режим уплаты долгов для лиц, у которых две трети суммы долга образовалось до достижения ими 18 лет. В нее включаются также начисленные позже проценты и новые долги, сделанные людьми до достижения 21 года, если они появились из-за выплат по более ранним обязательствам.

В настоящее время в Чехии ведется более 6500 дел по взысканию долгов с несовершеннолетних и десятки тысяч – с лиц, чьи долговые суммы накопились в детстве. Долги у детей появляются из-за неуплаты расходов на вывоз мусора, услуги связи и безбилетный проезд.

Поправку к закону еще должен утвердить Сенат, после чего документ будет передан на подпись президенту страны.

Катерина Айзпурвит
10-07-2019
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