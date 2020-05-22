Чехам не рекомендуют проводить летний отпуск в Италии, Испании и Франции

Минздрав Чехии не рекомендует гражданам в период летних отпусков посещать такие страны как Италия, Испания и Франция из-за высокого риска заражения коронавирусом. У граждан Чехии, которые все же решат туда отправиться, возникнут трудности с оформлением страховки. Также туристам не придется рассчитывать в этих государствах на консульскую поддержку.

При этом ожидается, что выезд в соседние с Чехией страны и на Балканы будет осуществляться проще, чем предполагалось. В страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией граждане страны смогут выезжать без обязательного тестирования на коронавирус и карантина. «Если не случится ничего непредвиденного, с 15 июня мы сможем путешествовать по Центральной Европе без ограничений», – сообщил замминистра иностранных дел Мартин Смолек.