Архив передач

Чехам не рекомендуют проводить летний отпуск в Италии, Испании и Франции

Катерина Айзпурвит
22-05-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Минздрав Чехии не рекомендует гражданам в период летних отпусков посещать такие страны как Италия, Испания и Франция из-за высокого риска заражения коронавирусом. У граждан Чехии, которые все же решат туда отправиться, возникнут трудности с оформлением страховки. Также туристам не придется рассчитывать в этих государствах на консульскую поддержку.

При этом ожидается, что выезд в соседние с Чехией страны и на Балканы будет осуществляться проще, чем предполагалось. В страны с благоприятной эпидемиологической ситуацией граждане страны смогут выезжать без обязательного тестирования на коронавирус и карантина. «Если не случится ничего непредвиденного, с 15 июня мы сможем путешествовать по Центральной Европе без ограничений», – сообщил замминистра иностранных дел Мартин Смолек.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 