Чеха, отбывающего в Новой Зеландии наказание за перевозку наркотиков, после освобождения депортируют

Катерина Айзпурвит
28-11-2018
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Гражданин Чехии Карел Шроубек, отбывающий в Новой Зеландии наказание в виде лишения свободы, будет после окончания срока выслан на родину. Свое решение озвучил на пресс-конференции министр по делам иммиграции Иэн Лис-Галлоуэй, сообщает радиостанция RNZ.

Ранее Лис-Галлоуэй предоставил Шроубеку вид на жительство, которого тот был лишен, что вызвало критику в адрес новозеландского министра с требованием отставки, после чего данное решение было отменено.

Шроубек въехал в Новую Зеландию еще в 2003 г., в возрасте 22 лет по чужому паспорту, заявив властям, что в Чехии его преследуют коррумпированные полицейские. Став успешным предпринимателем и кикбоксером мирового уровня, он впоследствии оказался замешан в ряде преступлений. Из тюрьмы Шроубек должен освободиться в 2022 г.

 
 
 
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