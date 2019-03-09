Чех выиграл в лотерее Lamborghini Папы Римского Франциска

Эва Туречкова
09-03-2019
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Гражданин Чехии стал обладателем главного приза благотворительной Интернет-лотереи - белого автомобиля Lamborghini Huracán, который Папа Римский Франциск два года назад получил от итальянского автомобильного завода в подарок. Святой отец подаренный Lamborghini освятил и поставил подпись на его капот.

За счет благотворительной лотереи удалось собрать 200 тысяч евро. Сумма минимального пожертвования составила десять долларов США. Средства будут использованы для реконструкции костелов в Ираке, пострадавших от атак боевиков ИГИЛ.

 
 
 
 
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