Чех, воюющий на стороне ДНР, лишился ноги, наступив на мину

Как сообщает издание Aktuálně.cz, гражданин Чехии Павел Ботка, воюющий на Донбассе на стороне сепаратистов, лишился ноги, наступив на прыгающую мину. При этом он не намерен возвращаться на родину, где он может получить высокий тюремный срок за участие в незаконных вооруженных формированиях.

Павел Ботка, получивший позывной «Кавказ», является одним из немногих граждан Чехии, которые не скрывают своего участия в военных действиях на стороне ДНР. На Донбасс он попал весной 2015 г. с территории России. О Ботке известно, что ранее он занимался борьбой и работал телохранителем. В данный момент гражданин Чехии находится в одной из больниц на подконтрольной сепаратистам территории. Он сообщил, что планирует получить спортивный протез и вернуться на линию фронта.

Как сообщает издание DeníkN, Национальный центр по борьбе с организованной преступностью выявил 15 случаев участия чешских граждан в действиях незаконных вооруженных формирований на востоке Украины. Согласно законам Чехии, подобные преступные действия могут караться лишением свободы на срок до двадцати лет. «Участие в вооруженном конфликте на территории суверенного государства против государственной власти можно квалифицировать как преступное деяние, в том числе терроризм. Я хочу подчеркнуть, что каждый подобный случай должен рассматриваться индивидуально», – указал пресс-секретарь Центра Ярослав Ибегей.