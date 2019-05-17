Чех, служивший в рядах ДНР, получил условный срок

Суд г. Пардубице приговорил военнослужащего Эрика Эшту, принимавшего участие в боях на востоке Украины, к лишению свободы в течение шести месяцев условно. Эшту был также понижен в воинском звании до солдата.

Чех в Украине служил в Республиканской гвардии ДНР: патрулировал окопы, чистил оружие, грузил материал, сторожил въезд на рынок, где проживали боевики Республиканской гвардии, а также обстреливал противников ДНР, поставив тем самым под угрозу жизнь граждан Украины. Преступное деяние Эшту совершил в 2015 году, за месяц до того, как поступил в Армию ЧР. Подсудимый утверждал, что в путешествие в Украину он отправился в познавательных целях, чтобы посмотреть места, откуда родом его супруга, а в форме повстанческой армии и с оружием в руках он фотографировался на память.

Комментируя вердикт, подсудимый заявил, что «с таким решением суда можно смириться».