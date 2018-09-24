Чех напал во Флоренции на сербскую художницу Марину Абрамович

На выставке, открывшейся во Флоренции, гражданин Чехии ударил 71-летнюю сербскую художницу Марину Абрамович одной из картин с ее собственным изображением. По предварительным данным, нападавший объяснил свой поступок тем, что «сделал это ради искусства». Имя нападавшего не сообщается.

«Инцидент произошел, когда Абрамович покидала вернисаж своей выставки во флорентийском палаццо Строцци. 51-летний чех был задержан полицией на месте», – сообщает издание Právo. Марина Абрамович считается классиком искусства перформанса.