Четыре чешские теннисистки проведут свои матчи на Уимблдоне

Вторая ракетка Чехии Петра Квитова вновь сыграет на центральном корте Уимблдона. В понедельник, 8 июля, она сразится с англичанкой Йоханной Конта за место в четвертьфинале турнира. Встреча двукратной чемпионки Уимблдона и любимицы публики состоится сразу после окончания матча Рафаэль Надаль – Жуан Соуза.

В тот же день на корты All England Club выйдут еще три представительницы Чехии. На втором корте будет выявлена сильнейшая в противостоянии Каролины Муховой и Каролины Плишковой, на 12-м корте померяются силами Барбора Стрыцова и бельгийская спортсменка Элизе Мертенс.