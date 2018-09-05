Четыре человека погибли в результате падения вертолета на здание цеха в Пльзене

Катерина Айзпурвит
05-09-2018
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Легкий вертолет Robinson упал на здание оцинковочного цеха фабрики в Пльзене. Несмотря на действия бригад «скорой помощи», четыре человека скончались от полученных травм. О гибели пострадавших Чешскому телевидению сообщил пресс-секретарь службы спасения Мартин Брейха, уточнивший, что других раненых на месте крушения нет, и медики покидают территорию. Погибшие трое мужчин и одна женщина являлись пассажирами и пилотом вертолета. Рабочих в производственном цеху на момент катастрофы не было.

Вертолет застрял в конструкции, что привело к нарушению статики здания и утечке производственных жидкостей, однако пожара не произошло. На месте работают пожарные и полиция; туда же прибыл вертолет спасательной службы. Фабрика расположена в районе Пльзеня Нова Господа, в промышленной зоне.

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