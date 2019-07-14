Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля с поездом на востоке Чехии

Катерина Айзпурвит
14-07-2019
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14 июля при столкновении поезда с легковым автомобилем в поселке Черношице, в районе города Градец Кралове, погибло четыре человека – двое взрослых и двое детей. По данным Чешских железных дорог, автомобиль столкнулся со скоростным поездом, следовавшим из Трутнова. Катастрофа произошла на нерегулируемом железнодорожном переезде, не оснащенном семафором и шлагбаумом.

Состав протащил легковой автомобиль на дистанцию в 300 м. Движение по ветке было приостановлено; пассажиры поездов доставлялись в пункты назначения автобусами. Данная железнодорожная катастрофа стала самой масштабной начиная с 2004 г. Всего за последнюю неделю под колесами поездов погибло пять человек.

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