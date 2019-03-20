Четверть века с «Человеком в беде»

Чешской благотворительной организации «Человек в беде» в четверг исполняется 25 лет. Одна из крупнейших своего рода организаций в Европе предоставляет помощь практически по всему миру, поставляя в страны, пострадавшие от войн, природных катастроф и стихийных бедствий гуманитарную помощь и другой необходимый материал, а также финансируя и обеспечивая реконструкцию разрушенных общественных зданий и школ.

«Человек в беде» занимается также просветительской деятельностью, социальной интеграцией меньшинств и поддержкой прав человека и демократии не только за рубежом, но и в самой Чехии.

По данным за 2017 год, бюджет благотворительной компании составил более двух миллиардов крон (80 миллионов евро).