Четверть века с «Человеком в беде»

Эва Туречкова
20-03-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Чешской благотворительной организации «Человек в беде» в четверг исполняется 25 лет. Одна из крупнейших своего рода организаций в Европе предоставляет помощь практически по всему миру, поставляя в страны, пострадавшие от войн, природных катастроф и стихийных бедствий гуманитарную помощь и другой необходимый материал, а также финансируя и обеспечивая реконструкцию разрушенных общественных зданий и школ.

«Человек в беде» занимается также просветительской деятельностью, социальной интеграцией меньшинств и поддержкой прав человека и демократии не только за рубежом, но и в самой Чехии.

По данным за 2017 год, бюджет благотворительной компании составил более двух миллиардов крон (80 миллионов евро).

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 