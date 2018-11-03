Четверть чешских больниц оказалось в 2017 г. убыточными

25% больниц Чехии завершили 2017 год с убытком. Суммарные расходы 135 медицинских центров страны превысили в прошлом году 160 млрд крон (6,2 млрд евро), что на 9% больше показателя 2016 г. Почти треть финансовых обязательств покрывалась больницами с опозданием 60 и более дней, сообщается в отчете «Экономические результаты больниц и госпиталей 2017», опубликованном Институтом информации и статистики здравоохранения.

Среди указанных в отчете больниц 19 относились к Министерству здравоохранения, 49 являлись краевыми, 19 — городскими и поселковыми. Прочие медицинские учреждения являлись военными, церковными или частными. По данным, представленным Министерством здравоохранения, с 2020 г. система финансирования медицинского обслуживания в стационарах должна измениться.