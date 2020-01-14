Чешскую армию оснастят двумя новыми пассивными локационными системами за 1,5 млрд

Mинистерство обороны во вторник подписало договор о покупке для Чешской армии двух пассивных локационных систем стоимостью 1,5 млрд крон (58 млн евро). Oсновой для их разработки стали системы пассивного наблюдения Věra NG производства чешской компании ERA. Об этом агентству ČTK во вторник, 14 января, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Чехии Ян Пейшек.

В каждый из этих радиолокационных комплексов, кроме радиолокаторов, входят пять тягачей Tatra T-815 8x8, внедорожники, палатки, а также необходимая компьютерная техника и другое оборудование.