Чешскому меценату Меде Младковой исполнилось 100 лет

Эва Туречкова
08-09-2019
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Одному из известнейших чешских меценатов Меде Младковой 8 сентября исполнилось 100 лет. Покровителю и коллекционеру современного искусства, Меде Младковой удалось собрать крупнейшую в мире коллекцию работ чешского представителя абстрактной живописи Франтишека Купки, прожившего большую часть своей жизни во Франции. Полотна ныне хранятся в «Музее Кампа», который Младкова открыла в Праге в 2003 году.

Младкова, ур. Соколова, родилась деревне Закупы. В молодости училась у известных хореографов, выступала танцовщицей в Клайпеде и в Вене. Высшее образование получила в Женеве по специальности «экономические и политические науки».

Позднее поступила в парижскую Эколь-де-Лувр, где изучала изобразительное искусство.

Чехословакию покинула в 1948 году. Вместе с мужем Яном Младком Меда долгие годы собирала картины подпольных художников из стран Восточной Европы.

 
 
 
 
 
 
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