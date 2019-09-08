Чешскому меценату Меде Младковой исполнилось 100 лет

Одному из известнейших чешских меценатов Меде Младковой 8 сентября исполнилось 100 лет. Покровителю и коллекционеру современного искусства, Меде Младковой удалось собрать крупнейшую в мире коллекцию работ чешского представителя абстрактной живописи Франтишека Купки, прожившего большую часть своей жизни во Франции. Полотна ныне хранятся в «Музее Кампа», который Младкова открыла в Праге в 2003 году.

Младкова, ур. Соколова, родилась деревне Закупы. В молодости училась у известных хореографов, выступала танцовщицей в Клайпеде и в Вене. Высшее образование получила в Женеве по специальности «экономические и политические науки».

Позднее поступила в парижскую Эколь-де-Лувр, где изучала изобразительное искусство.

Чехословакию покинула в 1948 году. Вместе с мужем Яном Младком Меда долгие годы собирала картины подпольных художников из стран Восточной Европы.