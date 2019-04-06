Чешской компьютерной игрой 2018 года стала Beat Saber

Игра для виртуальной реальности Beat Saber, в которой игрок превращается в "рыцаря", рассекающего мечом летящие под музыку кубики, признана лучшей чешской компьютерной игрой за 2018 год. Победитель был выбран по результатам анкеты, которую уже в девятый раз проводила ассоциация «Чешские игры».

Торжественное награждение победителя, которым стал создатель игры – студия Beat Games, состоялось 5 апреля в Праге. К февралю 2019 года, то есть в течение десяти месяцев продаж, было куплено более миллиона копий Beat Saber. Также много голосов получила игра DayZ, созданная студией Bohemia Interactive, Kigdom Come: Deliverance, разработанная Warhorse Studios, и Chuchel студии Amanita Design.