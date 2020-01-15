Чешское ведомство повысит степень защиты удостоверений инвалидов

Министерство труда и социальных дел приняло решение усилить защиту выдаваемых чешским гражданам удостоверений инвалидов от подделок. В ближайшее время должен быть выбрана фирма-изготовитель 400 тысяч пластиковых карточек нового образца, которые обойдутся в 70 миллионов крон (без НДС, 2,8 миллиона евро).

Согласно статистике, в Чехии проживает почти 1,2 миллиона граждан с теми или иными видами ограничений по здоровью. Удостоверениями инвалидов в 2019 году пользовались около 300 тысяч человек.