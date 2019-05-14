Чешское правительство расширило военную лечебную программу. Помощь будет оказываться не только курдам, но и всем остальным иракским солдатам

Чешская Республика намерена предоставлять медицинскую помощь раненым солдатам со всего Ирака, а не только курдам. Соответствующее решение о расширении программы, реализующейся с 2016 года и изначально распространявшейся на раненых солдат иракского Курдистана, а также служащих вооруженных сил Украины, принял кабинет министров Чехии в понедельник. Тем самым была удовлетворена просьба Министерства обороны Ирака. Информация опубликована на сайте правительства Чехии.

Упомянутая программа по предоставлению медицинской и реабилитационной помощи военнослужащим, которая может быть расширена и на другие страны, позволяет ежегодно переправить в Чехию и провести лечение тридцати раненых солдат. Транспортировка пациентов обеспечивается самолетами Армии Чешской Республики, а лечение осуществляется в Центральном военном госпитале в Праге. До сих пор в Чехии была предоставлена медицинская помощь двенадцати раненым курдским военнослужащим.

В прошлом Чешская Республика курдам, боровшимся с террористами из рядов так называемого Исламского государства, также оказывала помощь военного характера. Например, чешские специалисты обучали курских пиротехников. Иракской и курдской армиям чешское оборонное ведомство также отправило несколько тысяч автоматов, ручные гранаты и патроны.