Чешское правительство поддержало введение ограничений при взыскании долгов

Правительство Чехии поддержала проект поправки к закону, ограничивающей количество поданных заявлений по взысканию долгов с одного лица. Об этом сообщила журналистам министр юстиции Мария Бенешова, выступившая автором поправки.

Согласно предложенному проекту новеллы, кредитор должен нести в начале рассмотрения дела должен нести расходы по судебным издержкам и внесению залога. Это заставит кредитора взвесить, стоит ли ему начинать процесс. Все дела по взысканию долгов должен вести один и тот же коллектор.