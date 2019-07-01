Чешское правительство поддержало введение ограничений при взыскании долгов

Правительство Чехии поддержала проект поправки к закону, ограничивающей количество поданных заявлений по взысканию долгов с одного лица. Об этом сообщила журналистам министр юстиции Мария Бенешова, выступившая автором поправки.
Согласно предложенному проекту новеллы, кредитор должен нести в начале рассмотрения дела должен нести расходы по судебным издержкам и внесению залога. Это заставит кредитора взвесить, стоит ли ему начинать процесс. Все дела по взысканию долгов должен вести один и тот же коллектор.
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