Чешское правительство одобрило введение штрафа до 50 млн крон за двойные стандарты продуктов питания

Чешское правительство ратифицировало запрет на продажу продуктов питания в одной и той же упаковке разного качества в зависимости от страны. Нарушителю новой поправки к закону грозит штраф до 50 млн крон (около 1,9 млн евро). Новелла закона также расширяет полномочия Государственной сельскохозяйственной и ветеринарной инспекции (SZPI) и увеличивает возможности обозначения географического наименования на этикетке продукта как произведенного в Чехии.

После обсуждения проекта парламентом будет определен переходный период, в течение которого будут вноситься корректировки в изменение названия. Недавно запрет на двойные стандарты продуктов питания были одобрены Европейским парламентом. Члены ЕС из Центральной и Восточной Европы давно указывали на недопустимость продаж на их рынках товаров международных брендов, качество которых было ниже, чем в западных странах.