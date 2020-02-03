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Чешское правительство одобрило финансовую помощь Китаю

Эва Туречкова
03-02-2020
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Чешское правительство в понедельник одобрило предложение МИД Чехии выделить на помощь Китаю, борющемуся со вспышкой коронавирусной инфекции, финансовую помощь в размере 10 миллионов крон (около 400 тысяч евро) на приобретение медицинского материала. На повестке дня кабинета министров была также дискуссия о возможности предоставления Китаю помощи из государственного материального запаса, и возможность предложения Академией наук ЧР научно-исследовательской поддержки.

«Мы по закону обязаны обеспечить марлевыми повязками, защитной одеждой, очками и биобоксами нашу страну. Китаю мы можем помочь другими способами, например, созданием специального счета для пожертвований, или путем предоставления научно-исследовательской поддержки», - заявил перед началом заседания министр промышленности и торговли Карел Гавличек.

 
 
 
 
 
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