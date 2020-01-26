Чешское правительство обратилось за советом относительно пенсионной реформы к OECD

Специалисты Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) по просьбе чешского правительства до конца июля подготовят свои предложения относительно проведения пенсионной реформы в Чешской Республике, сообщила в эфире телеканала Prima министр финансов Алена Шиллерова.

Шиллерова ранее отказалась от плана реформы, разработанного комиссией по справедливому распределению пенсий, в основе которого лежит гарантия ежемесячного дохода для всех пенсионеров в размере 10,5 тысячи крон (420 евро). По мнению главы Минфина, комиссия предложила половинчатое решение, так как в плане не указаны источники доходов.