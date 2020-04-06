Чешское правительство облегчило некоторые правила карантина

Правительство Чехии облегчило некоторые правила, введенные для борьбы с эпидемией коронавируса. С 7 апреля жители Чехии могут заниматься спортом на природе без масок. При этом люди должны сохранять дистанцию не менее двух метров. С 9 апреля открываются некоторые магазины, например, товаров для хобби и рукоделия, скобяные лавки и ремонт велосипедов. При этом торговые точки должны соблюдать жесткие правила гигиены. Вопрос работы других магазинов, такие как обувные и канцелярские товары, будет рассматриваться после Пасхи, которая отмечается 12 апреля.

Начиная с 14 апреля в случае уважительной причины, например, командировки, разрешен выезд за пределы Чехии. Полный запрет на выезд жителей страны за границу может быть отменен только на основе решения парламента о действующем в стране чрезвычайном положении.

На вечер 6 апреля в Чехии скончалось 78 Covid-позитивных пациентов. 121 инфицированный выздоровел. В стране выявлено 4735 носителей коронавируса нового типа.