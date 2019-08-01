Чешское правительство направит миллиард крон на развитие широкополосного интернета в малых населенных пунктах

Тимур Кашапов
01-08-2019
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Правительство Чехии направит в 2019 году более 1 млрд крон (около 37 млн евро) на развитие высокоскоростного интернета. Деньги планируется использовать, прежде всего, для создания соответствующей инфраструктуры в малых населенных пунктах, жители которых до сих пор испытывают проблемы с доступом к Всемирной паутине.

«В будущем мы готовы увеличить эту сумму в целях обеспечения всех граждан широкополосным интернетом», - заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек. По его словам, в бюджете на 2020 год на эти цели предусмотрено еще около 1 млрд крон.

 
 
 
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