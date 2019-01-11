Чешское посольство в Италии пытается помешать использованию имени Яна Палаха итальянскими ультраправыми

По сообщению МИД, посольство Чешской Республики в Италии связалось с администрацией провинции Верона с целью воспрепятствовать использованию имени Яна Палаха при проведении концерта, который организуют итальянские ультраправые. Мероприятие, которое проводится под патронажем Вероны, запланировано на 19 января – день 50-летия смерти Яна Палаха, совершившего самосожжения в знак протеста против оккупации Чехословакии советскими войсками.

Сообщение о концерте, в котором, по сообщению галеты La Repubblica, выступят музыкальные коллективы, близкие к итальянским ультраправым, вызвало возмущение ряда чешских граждан и политиков обеих стран. По мнению издания, итальянские неофашисты уже давно пытаются присвоить духовное наследие Яна Палаха.