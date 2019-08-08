Чешское издание сообщило об отставке экс-посла Чехии в Иране из-за торговли визами

Посол Чехии в Иране Сватоплук Чумба досрочно покинул свой пост в июле. По данным издания Deník N, причиной стало подозрение в торговле визами для иранских бизнесменов. Deník N, в частности, утверждает, что по распоряжению Чумбы визы выдавались тем гражданам Ирана, которых рекомендовала Чешско-словацко-иранская торговая палата, которую возглавляет экс-министр иностранных дел ЧР Ян Каван и известный бизнесмен Зденек Збытек.

Сватоплук Чумба отказался комментировать сообщения Deník N, Каван назвал их спекулятивными. Чешско-словацко-иранская торговая палата, в свою очередь, заявила о намерении подать иск против Министерства иностранных дел в целях защиты прав личности.